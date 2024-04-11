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Яремчук покинет Валенсию по окончанию сезона, - СМИ

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Права на украинца принадлежат Брюгге

Яремчук покинет Валенсию по окончанию сезона, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

28-летний украинский форвард Роман Яремчук по окончанию текущего сезона покинет "Валенсию", за которую он играет на правах аренды, и вернется в "Брюгге", которому принадлежат права на игрока.

Как пишет ведущее бельгийское издание Voetbalnieuws, испанский клуб не планирует выкупать украинца из-за слабой статистики игрока и высокой цены, которую, вероятно, запросит "Брюгге".

В "Брюгге" же не хотят снова отдавать Романа в аренду, так как планируют, что после Евро-2024 цена на игрока вырастет и появятся новые претенденты на украинца. "Брюгге" надеется компенсировать хотя бы часть из 17 миллионов евро, которые потратил на его приобретение из "Бенфики".

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Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Испании Яремчук отыграл 30 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 голов. Сейчас Роман восстанавливается после травмы, из-за которой пропустит 2-3 недели.

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Роман Яремчук Брюгге Валенсия
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Источник:
Voetbalnieuws
Опубликовал: Михаил Черныш
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