Забарный признан лучшим игроком Борнмута в марте

" Борнмут " объявил о том, что лучшим игроком команды в марте признан украинский защитник Илья Забарный.

Другими кандидатами были Доминик Соланке, Антуан Сэменьо и Льюис Кук.

"Вишенки" в марте провели 4 матча, в которых одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью. При этом в марте Забарный забил свой первый гол за команду.

Well deserved ????



Illia Zabarnyi is your @MMJBournemouth Player of the Month award winner for March ????



Keep going, Zaba ???? pic.twitter.com/dxWNdi58tn