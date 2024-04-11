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Забарный признан лучшим игроком Борнмута в марте

Наши за границей
Обновлено

Украинский защитник провел отличный отрезок

Забарный признан лучшим игроком Борнмута в марте

twitter.com/afcbournemouth

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Борнмут" объявил о том, что лучшим игроком команды в марте признан украинский защитник Илья Забарный.

Другими кандидатами были Доминик Соланке, Антуан Сэменьо и Льюис Кук.

"Вишенки" в марте провели 4 матча, в которых одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью. При этом в марте Забарный забил свой первый гол за команду.

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Борнмут Илья Забарный
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