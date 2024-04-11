Забарный признан лучшим игроком Борнмута в марте
Украинский защитник провел отличный отрезок
twitter.com/afcbournemouth
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Другими кандидатами были Доминик Соланке, Антуан Сэменьо и Льюис Кук.
"Вишенки" в марте провели 4 матча, в которых одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью. При этом в марте Забарный забил свой первый гол за команду.
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Well deserved ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 11, 2024
Illia Zabarnyi is your @MMJBournemouth Player of the Month award winner for March ????
Keep going, Zaba ???? pic.twitter.com/dxWNdi58tn
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