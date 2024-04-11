Четвертьфинал ЛЕ. Бенфика примет Марсель, Трубин выйдет в старте

В четверг, 11 апреля, "Бенфика" в рамках 1/4 финала Лиги Европы сыграет в Лиссабоне с французским "Марселем". Поединок начнется в 22:00.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин уже традиционно сегодня выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что это будет 43-й матч украинца в текущем сезоне в составе "Бенфики". В предыдущих 42-х он пропустил 41 гол и в 16 поединках отстоял "на ноль".

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Также отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.