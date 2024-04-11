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Бущан: Я не эксперт по пропущенным голам, считаю, что Лунин сыграл хороший матч против Сити

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Украинец пропустил три гола и все после ударов из-за пределов штрафной

Бущан: Я не эксперт по пропущенным голам, считаю, что Лунин сыграл хороший матч против Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказался об ошибке Андрея Лунина в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:3).

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Напомним, на второй минуте встречи Бернарду Силва застал врасплох Лунина, поразив ворота украинца внезапным ударом со штрафного.

"Я не эксперт по пропущенным голам. Я считаю, что Андрей сыграл хороший матч, тем более с такой командой. Это было тяжело, но он хорошо проявил себя", – сказал Бущан.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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