Бущан: Я не эксперт по пропущенным голам, считаю, что Лунин сыграл хороший матч против Сити
Украинец пропустил три гола и все после ударов из-за пределов штрафной
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказался об ошибке Андрея Лунина в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:3).
Напомним, на второй минуте встречи Бернарду Силва застал врасплох Лунина, поразив ворота украинца внезапным ударом со штрафного.
"Я не эксперт по пропущенным голам. Я считаю, что Андрей сыграл хороший матч, тем более с такой командой. Это было тяжело, но он хорошо проявил себя", – сказал Бущан.
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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