Бущан: Я не эксперт по пропущенным голам, считаю, что Лунин сыграл хороший матч против Сити

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказался об ошибке Андрея Лунина в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:3).

Напомним, на второй минуте встречи Бернарду Силва застал врасплох Лунина, поразив ворота украинца внезапным ударом со штрафного.

"Я не эксперт по пропущенным голам. Я считаю, что Андрей сыграл хороший матч, тем более с такой командой. Это было тяжело, но он хорошо проявил себя", – сказал Бущан.