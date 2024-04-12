Бавария отслеживает ситуацию с контрактом Лунина, - СМИ
Мюнхенцы начали подыскивать замену возрастному Нойеру
Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba
Мюнхенская "
По данным источника, в "Баварии" начали подыскивать замену 38-летнему Мануэлю Нойеру, и Лунин один из вариантов.
Пока что о какой-либо конкретике речи не идет, однако немецкий клуб отслеживает ситуацию с контрактом украинца. Если этим летом Лунин не подпишет новое соглашение с мадридцами, "Бавария" включится в борьбу, понимая возможность получить топового вратаря бесплатно летом 2025 года.
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Напомним, что в текущем сезоне Андрей отыграл за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и в 11 поединках сохранил ворота сухими.
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