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Бавария отслеживает ситуацию с контрактом Лунина, - СМИ

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Мюнхенцы начали подыскивать замену возрастному Нойеру

Бавария отслеживает ситуацию с контрактом Лунина, - СМИ

Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к 25-летнему украинскому голкиперу мадридского "Реала" Андрея Лунина, сообщает DefensaCentral.

По данным источника, в "Баварии" начали подыскивать замену 38-летнему Мануэлю Нойеру, и Лунин один из вариантов.

Пока что о какой-либо конкретике речи не идет, однако немецкий клуб отслеживает ситуацию с контрактом украинца. Если этим летом Лунин не подпишет новое соглашение с мадридцами, "Бавария" включится в борьбу, понимая возможность получить топового вратаря бесплатно летом 2025 года.

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Напомним, что в текущем сезоне Андрей отыграл за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и в 11 поединках сохранил ворота сухими.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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