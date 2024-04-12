Бавария отслеживает ситуацию с контрактом Лунина, - СМИ

Мюнхенская " Бавария " проявляет интерес к 25-летнему украинскому голкиперу мадридского "Реала" Андрея Лунина, сообщает DefensaCentral.

По данным источника, в "Баварии" начали подыскивать замену 38-летнему Мануэлю Нойеру, и Лунин один из вариантов.

Пока что о какой-либо конкретике речи не идет, однако немецкий клуб отслеживает ситуацию с контрактом украинца. Если этим летом Лунин не подпишет новое соглашение с мадридцами, "Бавария" включится в борьбу, понимая возможность получить топового вратаря бесплатно летом 2025 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в текущем сезоне Андрей отыграл за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и в 11 поединках сохранил ворота сухими.