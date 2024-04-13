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Довбик выйдет в старте Жироны на матч против Атлетико

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Битва за место в зоне Лиги чемпионов

Довбик выйдет в старте Жироны на матч против Атлетико

Фото: ФК Жирона

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" и "Жирона" встретятся в рамках 31 тура чемпионата Испании. Украинский нападающий Артем Довбик выйдет в стартовом составе каталонцев.

Это будет 29 матч в Ла Лиге для него. В общей сложности на его счету 16 голов и пять ассистов – он является лучшим бомбардиром чемпионата.

В то же время Виктор Цыганков в заявку не попал. Как ранее сообщалось, он получил травму мышцы икры.

"Атлетико" и "Жирона" – соседи в турнирной таблице. “Матрасники” занимают четвертое место, в то время как каталонцы идут на третьей позиции. Разрыв между командами составляет семь очков.

Встреча начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию.

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