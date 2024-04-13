Довбик выйдет в старте Жироны на матч против Атлетико

"Атлетико" и "Жирона" встретятся в рамках 31 тура чемпионата Испании. Украинский нападающий Артем Довбик выйдет в стартовом составе каталонцев.

Это будет 29 матч в Ла Лиге для него. В общей сложности на его счету 16 голов и пять ассистов – он является лучшим бомбардиром чемпионата.

В то же время Виктор Цыганков в заявку не попал. Как ранее сообщалось, он получил травму мышцы икры.

"Атлетико" и "Жирона" – соседи в турнирной таблице. “Матрасники” занимают четвертое место, в то время как каталонцы идут на третьей позиции. Разрыв между командами составляет семь очков.

Встреча начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию.