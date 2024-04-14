Трубин впервые с октября не сыграет в стартовом составе за Бенфику
Тренер производит плановую ротацию?
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 29 тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграет с "Морейренсе". Украинский голкипер Анатолий Трубин начнет этот матч с запаса.
В последний раз он не выходил в старте "орлов" 20 октября прошлого года. Тогда лиссабонцы играли матч Кубка Португалии против "Лузитании". А в чемпионате Трубин регулярно с 16 сентября появлялся в основе во всех матчах. В общей сложности на его счету в национальном первенстве 24 поединка.
Сегодня в воротах “Бенфики” будет играть воспитанник клуба, 21-летний португалец Самуэл Соареш. Это будет его пятый матч в нынешнем сезоне.
"Бенфика" и "Морейренсе" начнут в 22:30.
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