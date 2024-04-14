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Милованов из Ароки провел 34 игры в чемпионате Португалии. Это 2-й результат среди украинцев

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Милованов из Ароки провел 34 игры в чемпионате Португалии. Это 2-й результат среди украинцев

Фото - Instagram b_milo19

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В воскресенье "Арока" принимала "Боавишту" (2:1), а защитник появился на поле на 72-й минуте. Это было 19-е появление футболиста в этом сезоне национального первенства и 34-е с момента перехода в клуб (июнь 2022 года).

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Только экс-игрок "Металлиста" и "Гелиоса" Сергей Кандауров провел больше поединков в португальской лиге. В период с кампании 1997/98 по 2000/01 он записал в актив 67 встреч.

Рекордсменом мог стать Сергей Щербаков. В 1992 году он покинул "Шахтер" и присоединился к столичному "Спортингу". Спортсмен отыграл 25 матчей и попал в автомобильную аварию, после чего вынужден был завершить карьеру в 22 года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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