Зинченко остался в запасе Арсенала на ответный матч 1/4 ЛЧ с Баварией
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 17 апреля состоятся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Бавария" примет "Арсенал". Первый матч в Лондоне завершился вничью 2:2.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе своей команды на поединок.
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Напомним, что матч начнется в 22:00, и UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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