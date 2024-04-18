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Все удачные действия Лунина в матче против Манчестер Сити. ВИДЕО

Наши за границей
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Возможно, пока что самый удачный матч украинца за Реал

Все удачные действия Лунина в матче против Манчестер Сити. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 17 апреля, состоялся ответный матч четвертьфинала Луги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" играл против "Реала". Первый матч в Мадриде завершился со счетом 3:3.

В ответной игре соперники обменялись голами – 1:1, матч перешел в серию пенальти, где одним из героев стал украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Он отразил два пенальти из пяти.

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Вашему вниманию – все удачные действия украинского кипера в этом матче.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин
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Комментарии
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mega.rodich777 (Чернигов)
18.04.2024 в 18:56
жесть. чувак живой пример как нужно идти к своей мечте.уважаю
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Комментарии 2
mega.rodich777 (Чернигов)
18.04.2024 в 18:56
жесть. чувак живой пример как нужно идти к своей мечте.уважаю
Ответить
0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.04.2024 в 18:45
Красава !
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