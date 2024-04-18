Все удачные действия Лунина в матче против Манчестер Сити. ВИДЕО

Вчера, 17 апреля, состоялся ответный матч четвертьфинала Луги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" играл против "Реала". Первый матч в Мадриде завершился со счетом 3:3.

В ответной игре соперники обменялись голами – 1:1, матч перешел в серию пенальти, где одним из героев стал украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Он отразил два пенальти из пяти.

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Вашему вниманию – все удачные действия украинского кипера в этом матче.