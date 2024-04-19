  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. GdS: Интер был в шаге от подписания Лунина из Зари, пока не вмешался Реал
В тренде

GdS: Интер был в шаге от подписания Лунина из Зари, пока не вмешался Реал

Наши за границей
Обновлено

Реал сработал на своем громком имени

GdS: Интер был в шаге от подписания Лунина из Зари, пока не вмешался Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" серьезно претендовал на украинского голкипера Андрея Лунина, когда тот еще играл в "Заре".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб активно вел переговоры по игроку и был "в шаге" от подписания украинца, которому изначально была уготована роль сменщика Самира Хандановича.

Впрочем, как сообщает источник, затем вмешался "Реал" и довольно быстро провернул трансфер, воспользовавшись своим более "громким именем", и в итоге Андрей сделал свой выбор в пользу Мадрида.

Напомним, что в текущем сезоне в свете травмы Тибо Куртуа Лунин стал основным кипером команды и уже протянул команду в полуфинал ЛЧ, выиграв серию пенальти в матче с "Манчестер Сити".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Дуэлунд летом окончательно покинет Динамо
yellow-arrow
Лунин стал самым популярным украинским спортсменом в Instagram, набрав за два дня 1 млн подписчиков
yellow-arrow
Сейв Трубина попал в пятерку лучших в ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы. ВИДЕО
Реал (Мадрид) Интер (Милан) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Interista
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
19.04.2024 в 22:38
Амінь, браття! І слава Богу, що він туди не перейшов, а зробив правильний вибір!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
19.04.2024 в 22:38
Амінь, браття! І слава Богу, що він туди не перейшов, а зробив правильний вибір!
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
19.04.2024 в 21:07
РЕАЛьно сильний воротар
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.04.2024 в 21:06
Ага.. )
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости