GdS: Интер был в шаге от подписания Лунина из Зари, пока не вмешался Реал

Миланский " Интер " серьезно претендовал на украинского голкипера Андрея Лунина, когда тот еще играл в "Заре".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб активно вел переговоры по игроку и был "в шаге" от подписания украинца, которому изначально была уготована роль сменщика Самира Хандановича.

Впрочем, как сообщает источник, затем вмешался "Реал" и довольно быстро провернул трансфер, воспользовавшись своим более "громким именем", и в итоге Андрей сделал свой выбор в пользу Мадрида.

Напомним, что в текущем сезоне в свете травмы Тибо Куртуа Лунин стал основным кипером команды и уже протянул команду в полуфинал ЛЧ, выиграв серию пенальти в матче с "Манчестер Сити".