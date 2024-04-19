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Хавбек согласовал полноценный контракт с Орхусом

Дуэлунд летом окончательно покинет Динамо

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26-летний атакующий полузащитник Миккель Дуэлунд, права на которого принадлежат "Динамо", летом окончательно покинет киевский клуб.

Как сообщает bold.dk, игрок согласовал полноценный контракт с датским "Орхусом", за который он сейчас играет на правах аренды. Новый контракт начнет действовать этим летом по истечению контракта с "Динамо".

Таким образом, летом Дуэлунд покинет "Динамо" на правах свободного агента, став полноправным футболистом "Орхуса".

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Напомним, что киевляне купили игрока летом 2018 года из "Мидтьюлланда" за 4 млн евро, но заиграть в "Динамо" Миккель так и не сумел.

Всего за киевлян датчанин сыграл 26 матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

В текущем сезоне Дуэлунд провел 16 официальных матчей за "Орхус", забив 1 мяч.

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Динамо (Киев) Орхус Миккель Дуэлунн
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Источник:
Bold
Опубликовал: Михаил Черныш
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