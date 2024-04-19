Дуэлунд летом окончательно покинет Динамо
Хавбек согласовал полноценный контракт с Орхусом
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26-летний атакующий полузащитник Миккель Дуэлунд, права на которого принадлежат "
Как сообщает bold.dk, игрок согласовал полноценный контракт с датским "Орхусом", за который он сейчас играет на правах аренды. Новый контракт начнет действовать этим летом по истечению контракта с "Динамо".
Таким образом, летом Дуэлунд покинет "Динамо" на правах свободного агента, став полноправным футболистом "Орхуса".
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Напомним, что киевляне купили игрока летом 2018 года из "Мидтьюлланда" за 4 млн евро, но заиграть в "Динамо" Миккель так и не сумел.
Всего за киевлян датчанин сыграл 26 матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.
В текущем сезоне Дуэлунд провел 16 официальных матчей за "Орхус", забив 1 мяч.
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