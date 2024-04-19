Лунин стал самым популярным украинским спортсменом в Instagram, набрав за два дня 1 млн подписчиков

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин после того, как в серии пенальти с "Манчестер Сити" затянул свою команду в полуфинал Лиги чемпионов, резко прибавил в популярности в соцсетях.

После победной серии пенальти на вратаря подписалось в инстаграме около 1 млн пользователей.

Сейчас у игрока уже более 2.65 миллиона подписчиков и он обогнал по этому показателю вингера "Челси" Михаила Мудрика (1,92 млн), и боксера Александра Усика (2,03).

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Таким образом, Андрей стал самым популярным украинским спортсменом в Instagram.

Напомним, что после ничьей 1:1 (4:4 по итогам двух матчей), в послематчевой серии одиннадцатиметровых Лунин сделал два сейва, что позволило "Реалу" выйти в полуфинал турнира.