Украина – претендент на проведение финального турнира женского Евро-2025

УЕФА получил пять заявок от восьми ассоциаций, заинтересованных в проведении финального турнира женского чемпионата Европы в 2025 году.

Совместную заявку подали Дания и Финляндия, а также Норвегия и Швеция. О своей заинтересованности в участии в тендере Евро-2025 также заявили ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.



Процедура подачи заявок на проведение финального турнира была начата в июле 2021 года. Конечный срок тендера – октябрь 2022 года, а победителя Исполком УЕФА выберет в декабре 2022 года.



УЕФА отреагировал на постоянно растущую популярность женского футбола и повысил стандарты проведения соревнований в 2025 году. Претендентам рекомендовано предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 000 зрителей.



Добавим, что у Украины есть опыт проведения финала женской Лиги чемпионов в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.