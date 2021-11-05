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Украина – претендент на проведение финального турнира женского Евро-2025

Женский футбол
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Однако есть много конкурентов

Украина – претендент на проведение финального турнира женского Евро-2025

Фото: uefa.com

Новина українською

УЕФА получил пять заявок от восьми ассоциаций, заинтересованных в проведении финального турнира женского чемпионата Европы в 2025 году.

Совместную заявку подали Дания и Финляндия, а также Норвегия и Швеция. О своей заинтересованности в участии в тендере Евро-2025 также заявили ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.

Процедура подачи заявок на проведение финального турнира была начата в июле 2021 года. Конечный срок тендера – октябрь 2022 года, а победителя Исполком УЕФА выберет в декабре 2022 года.

УЕФА отреагировал на постоянно растущую популярность женского футбола и повысил стандарты проведения соревнований в 2025 году. Претендентам рекомендовано предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 000 зрителей.

Добавим, что у Украины есть опыт проведения финала женской Лиги чемпионов в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

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В статье: УЕФА Чемпионат Европы среди женщин
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Источник:
УАФ

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