Наставник женской сборной Украины стал лучшим тренером мира в 2021-м году

Новый тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес получил награду от IFFHS, как лучший наставник мира в женском футболе 2021 года.

Международная организация футбольной истории и статистики отметила работу Луиса Кортеса в 2021 году. когда тот победил с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

Спасибо IFFHS за эту награду как лучшему тренеру женского клуба мира в 2021 году. Спасибо персоналу и игрокам "Барселоны" за невероятный сезон,

– написал Кортес в твиттере.

В ноябре текущего года испанский наставник пришел к рулю женской сборной Украины.