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Наставник женской сборной Украины стал лучшим тренером мира в 2021-м году

Женский футбол
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Коуч получил приз

Наставник женской сборной Украины стал лучшим тренером мира в 2021-м году

Фото: пресс-служба УАФ

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Новый тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес получил награду от IFFHS, как лучший наставник мира в женском футболе 2021 года.

Международная организация футбольной истории и статистики отметила работу Луиса Кортеса в 2021 году. когда тот победил с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

Спасибо IFFHS за эту награду как лучшему тренеру женского клуба мира в 2021 году. Спасибо персоналу и игрокам "Барселоны" за невероятный сезон,
– написал Кортес в твиттере.

В ноябре текущего года испанский наставник пришел к рулю женской сборной Украины.

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В статье: Барселона Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
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Источник:
Твиттер Кортеса

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