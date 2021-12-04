Наставник женской сборной Украины стал лучшим тренером мира в 2021-м году
Коуч получил приз
Фото: пресс-служба УАФ
Новый тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес получил награду от IFFHS, как лучший наставник мира в женском футболе 2021 года.
Международная организация футбольной истории и статистики отметила работу Луиса Кортеса в 2021 году. когда тот победил с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
Спасибо IFFHS за эту награду как лучшему тренеру женского клуба мира в 2021 году. Спасибо персоналу и игрокам "Барселоны" за невероятный сезон,
– написал Кортес в твиттере.
В ноябре текущего года испанский наставник пришел к рулю женской сборной Украины.
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Источник:Твиттер Кортеса
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