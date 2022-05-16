Канцлер Германии встретился с тренером женской команды Кривбасс

Главный тренер женской команды "Кривбасс" Алина Стеценко и футболистка Любовь Мозга встретились с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщается на официальном сайте криворожской команды.

Данная встреча состоялась на мероприятии организации "Blau-Gelbes-Kreuz", куда местные волонтеры пригласили также представителей ЖФК "Кривбасс". Добавим, что сейчас Стеценко и Мозга тренируются вместе с женской командой "Кельна".

Алина Стеценко и Любовь Мозга рассказали канцлеру Германии о первом дне войны, когда команда "Кривбасса" планировала выехать на тренировочные сборы в Турцию и сегодняшние события в Украине из-за войны, которую начали российские захватчики.