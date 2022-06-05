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Футболистка сборной Украины стала чемпионкой Дании

Женский футбол
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Поздравляем с победой!

Футболистка сборной Украины стала чемпионкой Дании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 4 июня, в Дании прошел финальный тур чемпионата среди женских футбольных команд. В первенстве победу одержала команда “Кеге”, за которую выступает игрок сборной Украины Николь Козлова.

Хотя и "сине-белые" завоевали досрочный трофей за несколько туров до финиша соревнования, награждение состоялось после последнего тура. Козлова сфотографировалась с трофеем и медалью, обмотавшись во флаг Украины.

Отметим, что Николь присоединилась к "Кеге" в марте этого года. С этого времени за датский коллектив она забила три гола в девяти встречах. 21-летняя Козлова играет на позиции нападающего.

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В статье: женский футбол Кёге (Дания)
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