Футболистка сборной Украины стала чемпионкой Дании

Вчера, 4 июня, в Дании прошел финальный тур чемпионата среди женских футбольных команд. В первенстве победу одержала команда “Кеге”, за которую выступает игрок сборной Украины Николь Козлова.

Хотя и "сине-белые" завоевали досрочный трофей за несколько туров до финиша соревнования, награждение состоялось после последнего тура. Козлова сфотографировалась с трофеем и медалью, обмотавшись во флаг Украины.

Played for so much more this year ????????

DANISH CHAMPIONS ????????

Just the beginning…#ChampionsLeaguetime pic.twitter.com/KxRbQWu1ky