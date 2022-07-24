Определились полуфиналисты Евро-2022 среди женщин
Остались четыре сильнейших сборных
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 23 июля, состоялся последний четвертьфинальный поединок женского чемпионата Европы по футболу. Сборная Франции только в овертайме смогла дожать сборную Нидерландов – решающим стал гол с 11-метровой отметки от Ив Париссе, играющей за «Бордо».
Таким образом, в полуфинале Франция встретится с Германией, которая в свою очередь была сильнее сборной Австрии.
Другую пару полуфиналистов сформировали англичанки и шведки. Первые одержали волевую победу над Испанией, а вторые доминировали над Бельгией (34 удара по воротам против 3), но ограничились одним голом, забитым перед финальным свистком.
Евро-2022 среди женщин. Четвертьфиналы
Англия – Испания 2:1 (от)
Голы: Тун 84, Стенвэй 96 – Гонсалес Родригес 54
Швеция – Бельгия 1:0
Гол: Сембрандт 90+2
Германия – Австрия 2:0
Голы: Магулл 25, Попп 90
Франция – Нидерланды 1:0
Гол: Париссе 102 пен.
Полуфиналы состоятся 26-го и 27-го июля
Расписание полуфиналов Евро-2022 среди женщин
26 июля. 22:00
- Англия – Швеция
27 июля. 22:00
- Германия – Франция
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