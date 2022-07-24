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Определились полуфиналисты Евро-2022 среди женщин

Женский футбол
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Остались четыре сильнейших сборных

Определились полуфиналисты Евро-2022 среди женщин

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 23 июля, состоялся последний четвертьфинальный поединок женского чемпионата Европы по футболу. Сборная Франции только в овертайме смогла дожать сборную Нидерландов – решающим стал гол с 11-метровой отметки от Ив Париссе, играющей за «Бордо».

Таким образом, в полуфинале Франция встретится с Германией, которая в свою очередь была сильнее сборной Австрии.

Другую пару полуфиналистов сформировали англичанки и шведки. Первые одержали волевую победу над Испанией, а вторые доминировали над Бельгией (34 удара по воротам против 3), но ограничились одним голом, забитым перед финальным свистком.

Евро-2022 среди женщин. Четвертьфиналы

Англия – Испания 2:1 (от)
Голы: Тун 84, Стенвэй 96 – Гонсалес Родригес 54

Швеция – Бельгия 1:0
Гол: Сембрандт 90+2

Германия – Австрия 2:0
Голы: Магулл 25, Попп 90

Франция – Нидерланды 1:0
Гол: Париссе 102 пен.

Полуфиналы состоятся 26-го и 27-го июля

Расписание полуфиналов Евро-2022 среди женщин

26 июля. 22:00

  • Англия – Швеция

27 июля. 22:00

  • Германия – Франция
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В статье: Женский Евро-2022
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