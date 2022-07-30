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Монзуль – о финале женского Евро-2022: Еще никогда не работала на матче, где будет так много болельщиков

Женский футбол
(2 голосов)

Арбитр хочет отработать на самом высоком уровне

Монзуль – о финале женского Евро-2022: Еще никогда не работала на матче, где будет так много болельщиков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская арбитр Екатерина Монзуль прокомментировала свое назначение на финальный матч женского Евро-2022:

"Это действительно эмоциональный момент для меня. Я наслаждаюсь им. Мое сердце уже бьется быстро. Это момент, когда твоя мечта сбывается. Но должен признать, это тоже момент, когда я чувствую ответственность, потому что буду судить важный футбольный матч.

Я еще никогда не работала на матче, на котором будет так много болельщиков. Однако как только игра начинается, ты закрываешься от всего, что творится вокруг тебя, и концентрируешься на матче.

Каждый год делается шаг вперед. Женский футбол продолжает становиться все лучше и лучше.

‎Очевидно, есть большое отличие, когда я начинала работать на международном уровне в 2004 году - физическая подготовка сейчас другая, есть программы, которые мы придерживаемся. Они помогают нам стать лучше подготовленными, быстрее. И конечно, техническая и тактическая подготовка.

Я очень горжусь быть частью этого события. Пребывание с другими арбитрами было положительным опытом, мы как одна большая семья. Поддерживали друг друга и делились информацией.

Я не уверена, честно говоря, как буду чувствовать себя, когда выйду на поле перед этой толпой, в этой атмосфере. Однако я знаю, что мое сердце будет быстро биться, как только мы выстроимся во время звучания национальных гимнов. Это будет сигнализировать о том моменте, когда я действительно буду знать, что матч наконец-то наступил", - сказала Монзуль.

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В статье: Екатерина Монзуль Женский Евро-2022
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Источник:
Сайт УЕФА

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