Ворскла проведет оба матча в женской ЛЧ на стадионе соперника

УЕФА утвердил место проведения и время начала матчей второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов среди женских команд. За путевку в групповой турнир "Ворскла" (Ворскла-Жилстрой-2") поборется с клубом "Влазния".

Оба матча пройдут в албанском городе Шкодер. Представители клубов договорились между собой, что оба матча состоятся на албанском поле, поскольку, как известно, украинская команда не может проводить матчи дома из-за ситуации с военным положением и полномасштабным вторжением россии на территорию Украины.

Таким образом, местом проведения двух матчей квалификации определен стадион "Лоро Боричи" в городе Шкодер (Албания).

Свой первый поединок, в котором номинальным хозяином станет украинская команда, будет сыгран 21 сентября 2022 года. Начало матча запланировано на 19:00 (киевское время). Ответный матч состоится 28 сентября в 17:00.

Напомним, что победитель этой дуэли попадет в лучшие 16 команд Европы, которые продолжат свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 годов.

Также добавим, что ранее стало известно, что "Жилстрой-2" окончательно трансформировался в "Ворсклу".