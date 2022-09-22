Ворскла-Харьков-2 сыграла вничью с Влазнией в женской Лиге чемпионов
Команда из Полтавы соперничает с албанками
Фото: facebook.com/vllazniaofficial
Команда "Ворскла" из Полтавы, которая многим больше известна как "Жилстрой-2", продолжает выступления в главном еврокубке. В первом матче второго этапа отбора женской Лиги чемпионов украинки соперничали с албанской "Влазнией".
В первом тайме команды не порадовали голами. После перерыва албанки повели в счете, однако украинки отыгрались благодаря голу Кравчук. В итоге "Ворскла" отстояла ничью. Ответная игра состоится через неделю, 28 сентября. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.
Женская Лига чемпионов, 2-й раунд, 1-й матч
"Ворскла-Харьков-2" – "Влазнія" – 1:1
Голы: Кравчук, 66 – Дочи, 54
???? @UWCL, Round 2— ФК Ворскла (@vorsklacomua) September 21, 2022
⚔️ @KFVllazniasha
Перший наш матч завершено за рахунку
1️⃣????1️⃣
⚽ #КравчукРоксолана,
❌ Нереалізований пенальті #КалінінаЯна
У суперниць ⚽ #Дочі
Гра відповідь вже за тиждень, 28.09.2022 ????#ФКВП #FCVP #жіночійфутбол pic.twitter.com/p4o4KuUYT7
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