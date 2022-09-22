Ворскла-Харьков-2 сыграла вничью с Влазнией в женской Лиге чемпионов

Команда "Ворскла" из Полтавы, которая многим больше известна как "Жилстрой-2", продолжает выступления в главном еврокубке. В первом матче второго этапа отбора женской Лиги чемпионов украинки соперничали с албанской "Влазнией".

В первом тайме команды не порадовали голами. После перерыва албанки повели в счете, однако украинки отыгрались благодаря голу Кравчук. В итоге "Ворскла" отстояла ничью. Ответная игра состоится через неделю, 28 сентября. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.

Женская Лига чемпионов, 2-й раунд, 1-й матч

"Ворскла-Харьков-2" – "Влазнія" – 1:1

Голы: Кравчук, 66 – Дочи, 54