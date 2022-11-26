Шахтер победил Динамо в первом в истории Украинском классическом среди женских команд

В рамках 10-го тура женского чемпионата состоялось Украинское классическое между "Шахтером" и "Динамо".

В итоге "горняки" праздновали победу со счетом 2:1. Голами в составе дончанок отличились Виктория Головач и Елизавета Молодюк.

Это была первая встреча женских коллективов "Шахтера" и "Динамо" на официальном уровне. 19 февраля этого года они провели между собой товарищеский поединок, в котором победили “горняки” со счетом 3:2.

Благодаря победе "Шахтер" оторвался от "Динамо" на пять очков в украинском первенстве. Дончанки занимают третье место, в то время как киевлянки идут на четвертой позиции. У “бело-синих”, если сравнивать с “Шахтером”, есть еще матч в запасе.

Отметим, что в этом году футболистки "Динамо" проведут еще два матча, а в футболисток "Шахтера" запланирован еще один поединок.