Шахтер победил Динамо в первом в истории Украинском классическом среди женских команд
"Горняки" оторвались от "бело-синих" в турнирной таблице
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
В рамках 10-го тура женского чемпионата состоялось Украинское классическое между "Шахтером" и "Динамо".
В итоге "горняки" праздновали победу со счетом 2:1. Голами в составе дончанок отличились Виктория Головач и Елизавета Молодюк.
Это была первая встреча женских коллективов "Шахтера" и "Динамо" на официальном уровне. 19 февраля этого года они провели между собой товарищеский поединок, в котором победили “горняки” со счетом 3:2.
Благодаря победе "Шахтер" оторвался от "Динамо" на пять очков в украинском первенстве. Дончанки занимают третье место, в то время как киевлянки идут на четвертой позиции. У “бело-синих”, если сравнивать с “Шахтером”, есть еще матч в запасе.
Отметим, что в этом году футболистки "Динамо" проведут еще два матча, а в футболисток "Шахтера" запланирован еще один поединок.
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