Женская команда Мариуполя лепит пельмени, чтобы обеспечить клуб

Женская команда ФК "Мариуполь", которой пришлось выехать из города из-за оккупации, зарабатывает на жизнь изготовлением полуфабрикатов.

Футболистки из Мариуполя обеспечивают себя, производя пельмени, вареники, чебуреки и блины. Переселенки собирают деньги, чтобы купить мясорубки, тестомес и генератор.

Не имея спонсоров, женская футбольная команда "Мариуполь" четыре года подряд работает на себя сама. Выезжая под обстрелами из Мариуполя, спортсменки потеряли производственный цех, и теперь собирают 350 000 грн на оборудование, которое позволит команде возобновить дело и в дальнейшем представлять Мариуполь в футбольных соревнованиях.

Сегодня команда "Мариуполь" проживает в арендованном доме недалеко от Киева и принимает участие в Чемпионат Украины по футболу среди женщин, не отказываясь от мечты стать чемпионками. В первой половине дня тренируются, во второй — лепят пельмени, вареники, чебуреки и пекут блины.