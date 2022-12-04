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Женская команда Мариуполя лепит пельмени, чтобы обеспечить клуб

Женский футбол
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(3 голосов)

Женщины собирают деньги на кухонное оборудование

Женская команда Мариуполя лепит пельмени, чтобы обеспечить клуб

ФК Маріуполь

Новина українською

Женская команда ФК "Мариуполь", которой пришлось выехать из города из-за оккупации, зарабатывает на жизнь изготовлением полуфабрикатов.

Футболистки из Мариуполя обеспечивают себя, производя пельмени, вареники, чебуреки и блины. Переселенки собирают деньги, чтобы купить мясорубки, тестомес и генератор.

Не имея спонсоров, женская футбольная команда "Мариуполь" четыре года подряд работает на себя сама. Выезжая под обстрелами из Мариуполя, спортсменки потеряли производственный цех, и теперь собирают 350 000 грн на оборудование, которое позволит команде возобновить дело и в дальнейшем представлять Мариуполь в футбольных соревнованиях.

Сегодня команда "Мариуполь" проживает в арендованном доме недалеко от Киева и принимает участие в Чемпионат Украины по футболу среди женщин, не отказываясь от мечты стать чемпионками. В первой половине дня тренируются, во второй — лепят пельмени, вареники, чебуреки и пекут блины.

Женская команда Мариуполя лепит пельмени, чтобы обеспечить клуб - изображение 1

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В статье: женский футбол Мариуполь война с россией
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Источник:
keepgoing.com.ua

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Комментарии (1)
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Динамовець (Хмільник)
04.12.2022 в 13:17
невже жодна букмекерська контора не може виділити тих 100 тисяч доларів на рік на таку команду...сором
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