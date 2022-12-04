Женская команда Мариуполя лепит пельмени, чтобы обеспечить клуб
Женщины собирают деньги на кухонное оборудование
ФК Маріуполь
Женская команда ФК "Мариуполь", которой пришлось выехать из города из-за оккупации, зарабатывает на жизнь изготовлением полуфабрикатов.
Футболистки из Мариуполя обеспечивают себя, производя пельмени, вареники, чебуреки и блины. Переселенки собирают деньги, чтобы купить мясорубки, тестомес и генератор.
Не имея спонсоров, женская футбольная команда "Мариуполь" четыре года подряд работает на себя сама. Выезжая под обстрелами из Мариуполя, спортсменки потеряли производственный цех, и теперь собирают 350 000 грн на оборудование, которое позволит команде возобновить дело и в дальнейшем представлять Мариуполь в футбольных соревнованиях.
Сегодня команда "Мариуполь" проживает в арендованном доме недалеко от Киева и принимает участие в Чемпионат Украины по футболу среди женщин, не отказываясь от мечты стать чемпионками. В первой половине дня тренируются, во второй — лепят пельмени, вареники, чебуреки и пекут блины.
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