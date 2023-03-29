Луис Кортес огласил заявку женской сборной Украины на матч с Эстонией

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес обнародовал список футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в контрольном матче с командой Эстонии.

Сбор команды, в состав которой войдут 22 футболистки, начнется 3 апреля в польском городке Сувалки, а уже 9 апреля делегация отправится в Таллинн. Впервые в ряды национальной сборной будут вызваны две молодые исполнительницы - Дарья Келюшик и Полина Янчук.

Вратари: Дарья Келюшик ("Кривбасс" Кривой Рог), Дарья Бондарчук, Екатерина Самсон (обе - "Ворскла" Полтава).

Защитники: Ирина Котяш, Екатерина Корсун, Ирина Подольская (все - "Ворскла" Полтава), Любовь Шматко, Яна Деркач (обе - "Фомгет", Турция), Татьяна Романенко ("Сент-Этьен", Франция).

Полузащитники: Татьяна Китаева, Натия Панцулая (обе - "Колос" Ковалевка), Анна Петрик ("Ворскла" Полтава), Виктория Гирин ("Ладомир" Владимир), Кристина Перевизнык ("Бешикташ", Турция), Дарья Апанащенко ("Фомгет", Турция), Николь Козлова ("Кеге", Дания), Яна Малахова ("Прадехон", Испания), Тамила Химич (ЭТО, Венгрия).

Нападающие: Яна Калинина ("Ворскла" Полтава), Полина Янчук ("Кривбасс" Кривой Рог), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Надежда Кунина ("Аустрия", Австрия).

Товарищеский матч Украина - Эстония состоится 11 апреля в Таллинне на местном стадионе "Спортленд-Арена". Начало - в 19:00 по киевскому времени.