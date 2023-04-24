Женский чемпионат. Победа Ворсклы над главным конкурентом и триумф Днепра-1

22 и 23 апреля состоялись матчи 17-го тура чемпионата Украины среди женских команд в высшей лиги. "Шахтер" встречался с предпоследней командой в таблице - "Пантерами". Команды активно начали игру, обменявшись голами в течение первых семи минут. На 33-й минуте футболистка "Шахтера" Елизавета Молодюк удвоила преимущество своей команды. После перерыва дончанки продолжили придерживаться своего плана на игру. Донецкий клуб обрел уверенность и довел счет до разгромного. Оправиться после такого удара уманчанки так и не смогли. В итоге - 8:1 в пользу "Шахтера".

"Атекс" в родных стенах играл с "Днепром-1". Днепровский клуб считался пусть и не явным, но все же фаворитом противостояния. Гостям удалось открыть счет в середине первого тайма. Еще до перерыва дубль на свой счет записала лучший бомбардир "Днепра-1" Людмила Кунина. Неизменной картиной на поле оставалась и вторая половина противостояния. "Днепр-1" продолжил свою голевую феерию: сначала забила Анастасия Немец, а затем Валентина Тараканова забила два гола в ворота киевлянок. Победа 6:0 над "Атексом" позволила днепрянкам подняться на 6-ю строчку.

"Мариуполь" в гостях противостояло "Динамо". Хозяйки поля вышли вперед уже на 6-й минуте усилиями Лилии Головко. На перерыв в хорошем настроении ушли именно динамовки, ведь Анастасия Дружченко удвоила преимущество своей команды. И все же во втором тайме мариупольчанкам удалось отквитать хотя бы один мяч. Но это никак не сбило с толку киевлянок. Спустя десять минут Анна Мирончук установила окончательный счет встречи - 3:1.

"Ворскла" и "Кривбасс" - это, без сомнения, две лучшие команды нынешнего сезона. Оба коллектива отлично набрали ход, а полтавский клуб вообще не знает горечи поражений. Подопечные Натальи Зинченко забили быстрый гол. На 15-й минуте счет открыла Вероника Андрухив. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе полтавского клуба. После перерыва полтавчанки еще больше захватили инициативу, что вылилось в забитые мячи. Финальный свисток зафиксировал победу "Ворсклы" - 3:0. Интересно, что криворожанки еще ни разу не выигрывали у своего главного конкурента.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 17-й тур

22 апреля (суббота)

"Шахтер" - "Пантеры" 12:00

"Атекс" - "Днепр-1" 16:00

23 апреля (воскресенье)

"Динамо" - "Мариуполь" 12:00

"Ворскла" - "Кривбасс" 12:00