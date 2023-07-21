Монзуль и Стрелецкая получили назначение на матч женского Чемпионата мира
На женском ЧМ будет представительство Украины
Фото прес-служби УАФ
Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая будут работать на матче группового этапа финального турнира ЧМ-2023 (WО), в котором Нидерланды сыграют с Португалией.
Поединок состоится 23 июля в новозеландском городе Данидин и на нем будет работать интернациональная судейская бригада во главе с украинкой Екатериной Монзуль. Помагать ей будут соотечественница Марина Стрелецкая и полька Паулина Барановская. Четвертый арбитр – Мариам Маркотт (Канада).
Отметим, что всего на турнире будет сыграно 64 матча.
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