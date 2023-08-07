Женский чемпионат. Победы Динамо, Шахтера и Днепра-1, и другие результаты

В минувшие выходные стартовал новый розыгрыш женского чемпионата Украины по футболу. Открывать тур выпало матчу в Виннице, где "ЭМС-Подолье" принимало "Шахтер". С первых минут игры гости поля завладели игровым преимуществом. За 16 минут дончанки дважды отличились. До перерыва винничанки сумели отыграть один мяч. Впрочем, удача была на стороне "Шахтера". Ближе к концу второго тайма подопечные Романа Заева два раза забили и поставили жирную точку в противостоянии - 4:1.

Бронзовый призер подтвердил свой статус. "Колос" начал сезон с разгромной победы над "Мариуполем". В первую 45-ти минутку ковалевская команда ограничилась двумя голами. После перерыва команда Людмилы Покотило не сбавляла обороты и продолжала давить на своих оппоненток. Впоследствии, "Колос" отправил в сетку ворот Карины Кулаковской еще шесть мячей. Стоит отметить, что Ирина Майбородина оформила хет-трик, а Лилиана Сербук дубль. 8:0 и "Колос" выходит на первую строчку в турнирной таблице.

"Днепр-1" на своем поле обыграл "Пантер" со счетом 3:2. Днепрянки первыми открыли счет, но на 30-й минуте гостям удалось восстановить равновесие - гол в свой актив записала Оксана Билокур. А спустя три минуты хозяйки и вовсе вышли вперед. В начале второго тайма уманчанки сумели сравняли счет благодаря усилиям Билокур. Правда, последнее слово все же было за "Днепром-1" - на 80-й минуте отметилась Виктория Серемчук.

"Динамо" на выезде противостояло "Вересу". Первый тайм соперницы завершили без забитых голов. Все самое интересное произошло после перерыва. Гости забили первыми, но на 71-й минуте остались в меньшинстве. Ровенчанки этим воспользовались и тут отправили мяч в ворота динамовок. Однако это не помешало "Динамо" вырвать победу. Уже компенсированное время во втором тайме в сетке ворот "Вереса" побывал еще два гола. Итог - 3:1 в пользу киевлянок.

"Ладомир" сыграл вничью 1:1 на выезде с "Жилстроем-1". Харьковчанки первыми забили, правда, мяч был отправлен в собственные ворота. "Отличилась" Дарья Апанащенко. После перерыва гости смогли реабилитироваться за результативную ошибку и отквитали один гол. Финальный свисток арбитра зафиксировал 1:1.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 1-й тур

5 августа (суббота)

"ЭМС-Подолье" - "Шахтер" 1:4

"Колос" - "Мариуполь" 8:0

6 августа (воскресенье)

"Днепр-1" - "Пантеры" 3:2

"Верес" - "Динамо" 1:3

7 августа (понедельник)

"Ладомир" - "Жилстрой-1" 1:1

23 августа (среда)

"Кривбасс" - "Ворскла" -