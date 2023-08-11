Женский чемпионат. Кривбасс сыграет на выезде против Шахтера и другие матчи

В эти выходные начинается 2-й тур чемпионата Украины среди женских команд. Его программа продлится три дня. В субботу матчи поставили на одно время. "Шахтер" в Счастливом примет "Кривбасс", а "Верес" на выезде сыграет против "Мариуполя".

Дончанки подходят к встречи в хорошем настроении. Этому способствует разгромная победа над "ЭМС-Подолье" (4:1). Криворожанки пропускали первый тур из-за реконструкции своего стадиона. В прошлом сезоне криворожская команда дважды брала верх над донецким клубом с общим счетом 10:0. Удастся ли "Шахтеру" в этот раз взломать защиту "Кривбасса?

У "Вереса" и "Мариуполя" мало причин для позитивного настроя. Ровенчанки в стартовом туре уступили "Динамо", а мариупольчанки крупно проиграли "Колосу". Интересный поединок нас ожидает в Конча-Заспе - "Динамо" в родных стенах сыграет с "Днепром-1". Обе команды удачно начали чемпионат - без поражений. Динамовки находятся выше днепрянок за счет разницы пропущенных мячей.

"ЭМС-Подолье" отправится в гости к "Ладомиру". В матче предыдущего тура винничанки не смогли на равных противостоять "Шахтеру". Касательно волынянок, то они заработали очко во встрече с "Жилстроем-1".

Не менее увлекательным будет противостояние в Полтаве, где "Ворскла" встретится с "Колосом". Действующий чемпион пропускал тур, в то время как ковалевская команда уверенно разобралась с "Мариуполем" и заняла первую строчку в турнирной таблице.

"Жилстрой-1" и "Пантеры" будут закрывать программу тура. Соперницы пока без побед. Харьковчанки расписали ничью с "Ладомиром", а уманчанки не смогли зацепиться за положительный результат в игре с "Днепром-1".

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 2-й тур

12 августа (суббота)

"Шахтер" - "Кривбасс" 11:00

"Мариуполь" - "Верес" 11:00

13 августа (воскресенье)

"Динамо" - "Днепр-1" 12:00

"Ладомир" - "ЭМС-Подолье" 13:00

14 августа (понедельник)

"Ворскла" - "Колос" 11:00

"Жилстрой-1" - "Пантеры" 12:00