Женский чемпионат. Кривбасс сыграет на выезде против Шахтера и другие матчи
Игровая программа продлится три дня
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В эти выходные начинается 2-й тур чемпионата Украины среди женских команд. Его программа продлится три дня. В субботу матчи поставили на одно время. "Шахтер" в Счастливом примет "Кривбасс", а "Верес" на выезде сыграет против "Мариуполя".
Дончанки подходят к встречи в хорошем настроении. Этому способствует разгромная победа над "ЭМС-Подолье" (4:1). Криворожанки пропускали первый тур из-за реконструкции своего стадиона. В прошлом сезоне криворожская команда дважды брала верх над донецким клубом с общим счетом 10:0. Удастся ли "Шахтеру" в этот раз взломать защиту "Кривбасса?
У "Вереса" и "Мариуполя" мало причин для позитивного настроя. Ровенчанки в стартовом туре уступили "Динамо", а мариупольчанки крупно проиграли "Колосу". Интересный поединок нас ожидает в Конча-Заспе - "Динамо" в родных стенах сыграет с "Днепром-1". Обе команды удачно начали чемпионат - без поражений. Динамовки находятся выше днепрянок за счет разницы пропущенных мячей.
"ЭМС-Подолье" отправится в гости к "Ладомиру". В матче предыдущего тура винничанки не смогли на равных противостоять "Шахтеру". Касательно волынянок, то они заработали очко во встрече с "Жилстроем-1".
Не менее увлекательным будет противостояние в Полтаве, где "Ворскла" встретится с "Колосом". Действующий чемпион пропускал тур, в то время как ковалевская команда уверенно разобралась с "Мариуполем" и заняла первую строчку в турнирной таблице.
"Жилстрой-1" и "Пантеры" будут закрывать программу тура. Соперницы пока без побед. Харьковчанки расписали ничью с "Ладомиром", а уманчанки не смогли зацепиться за положительный результат в игре с "Днепром-1".
Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 2-й тур
12 августа (суббота)
"Шахтер" - "Кривбасс" 11:00
"Мариуполь" - "Верес" 11:00
13 августа (воскресенье)
"Динамо" - "Днепр-1" 12:00
"Ладомир" - "ЭМС-Подолье" 13:00
14 августа (понедельник)
"Ворскла" - "Колос" 11:00
"Жилстрой-1" - "Пантеры" 12:00
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