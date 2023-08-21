Женский чемпионат. Днепр-1 забил семь голов Мариуполю, Шахтер проиграл Колосу

В период с 17 по 21 августа в женском чемпионате были сыграны матчи третьего тура. Игровую программу открывали в Млинове, где "Верес" принимал "Ворсклу". Полтавчанки были очевидными фаворитками в этом противостоянии, и сенсации действительно не случилось. В первую 45-ти минутку подопечные Натальи Зинченко трижды отметились в ворота соперниц. А во втором тайме и вовсе устроили голевую вечеринку. Ровенчанки никак не отреагировали. Финальный свисток зафиксировал "сухую" разгромную победу "Ворсклы" - 9:0.

"Днепр-1" на своем поле разгромил "Мариуполь" и продолжил свою беспроигрышную серию. Поединок начался для гостей не лучшим образом - мариупольчанки забили совсем ненужный автогол. Хотя, спустя минуту команда смогла восстановить равновесие. До конца первого тайма днепрянки забили дважды. После отдыха команды обменялись голами. Дальше обошлось без интриги. Футболистки "Днепра-1" завладели преимуществом и огорчили своих оппоненток еще четыре раза. 7:2 и "Днепр-1" укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

Не знает горечи поражений и "Кривбасс". Под горячую руку криворожанкам попалась команда из Владимира - "Ладомир". Подопечные Константина Фролова активно начали игру, что привело к быстрому взятию ворот. На перерыв команды пошли уже при счете 3:1 в пользу красно-белых. На 55-й минуте волынянки сократили отставание до одного гола, но вырвать ничью им не удалось. "Кривбасс" реализовал еще три момента, установив итоговый счет 6:2 на табло.

"Динамо" в гостях одолело "Пантер". Динамовки взяли ход игры в свои руки и уже на 7-й минуте вышли вперед. Но через 7 минут Оксана Билокур сравняла счет для своей команды. До перерыва зрители больше голов не увидели. Во второй половине встречи черкасский клуб не смог сдержать напор киевлянок и пропустил в свои ворота три гола в течение восьми минут. 4:1 в пользу "Динамо".

"Колос" в родных стенах встречался с "Шахтером". Хозяйкам хватило 12 минут, чтобы поразить ворота дончанок. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе подопечных Людмилы Покотило. На экваторе второго тайма "Колос" увеличил преимущество благодаря усилиям Ирины Майбородины. Лишь под занавес игры гостям удалось отквитать один гол - 1:2.

"Жилстрой-1" играл выездной поединок против "ЭМС-Подолье". Судьбу игры решил один мяч. Победный гол был забит в заключительные минуты первого тайм. Его автором стала капитанша харьковчанок Дарья Апанащенко. 1:0 и "Жилстрой-1" одерживает вторую победа кряду, в то время как винничанки в новом сезоне еще не выигрывали.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 3-й тур

17 августа (четверг)

"Верес" - "Ворскла" 0:9

18 августа (пятница)

"Днепр-1" - "Мариуполь" 7:2

"Кривбасс" - "Ладомир" 6:2

19 августа (суббота)

"Пантеры" - "Динамо" 1:4

20 августа (воскресенье)

"Колос" - "Шахтер" 2:1

21 августа (понедельник)

"ЭМС-Подолье" - "Жилстрой-1" 0:1