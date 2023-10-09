Женский чемпионат. Победы Шахтера и Ворсклы, ничья Динамо и поражение Днепра-1

В женском чемпионате Украины завершились поединки 8-го тура. "Жилстрой-1" на своем поле не смог одолеть "Ворсклу". Гости еще в первой половине игры закрыли все вопросы касаемо победителя встречи. Подопечные Натальи Зинченко отгрузили в ворота соперниц пять мячей. После перерыва харьковчанки забили гол престижа и получили в ответ еще три результативных удара. Как следствие, победа "Ворсклы" 8:1. Хет-трик на свой счет записала Роксолана Кравчук, а Екатерина Корсун оформила дубль.

"Кривбасс" в днепровском дерби обыграл "Днепр-1". В первом тайме зрители так и не увидели мячей. Все интересное произошло в конце поединка. Фарт был на стороне криворожанок. Команда из Кривого Рога отличилась на 82 и 89 минутах благодаря усилиям Полины Янчук и Синтии Мусунгу. 2:0

Днем позже состоялось донецкое дерби. "Шахтер" в родных стенах разгромил "Мариуполь". Хозяйки забили быстрый гол, а затем продолжили штурмовать ворота гостей. Следовательно, в первую 45-ти минутку дончанки оформили четыре гола. После отдыха ситуация на поле не изменилась и донецкий клуб продолжил гнуть свою линию. Мариупольчанки так и не смогли ответить ничем - 0:8.

"Динамо" в гостях встречалось с "Ладомиром". Волынянки открыли счет уже на 9-й минуте. А спустя 11 минут хозяйки увеличили преимущество. Киевлянки очень хорошо отреагировали на пропущенный гол и через 12 минут сократили отставание. Свой шанс использовала Арина Кравец. Во второй половине игры киевской команде удалось сравнять счет. Впрочем, до финального свистка цифры на табло остались равными 2:2.

"Колос" в родных стенах минимально одержал победу над "Вересом". Судьбу поединка решил поздний гол, на 84-й минуте отличилась Ангелина Федоренко. После этого ровенчанки отыграться уже не смогли. Гости поля записали в протокол лишь две желтые карточки. 1:0 в пользу "Колоса".

"ЭМС-Подолье" потерял очки в домашнем матче с "Пантерами". Счет в матче был открыт на 16-й минуте - Оксана Билокур реализовала пенальти и вывела гостей вперед. Но уже через 9 минут хозяйки сравняли цифры на табло. До перерыва волынянки дважды забили и пропустили один раз в ответ. Тем не менее, на старте второй 45-ти минутки уманчанки сравняли счет. Финальный свисток зафиксировал ничью - 3:3.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 8-й тур

6 октября (пятница)

"Жилстрой-1" - "Ворскла" 1:8

"Кривбасс" - "Днепр-1" 2:0

7 октября (суббота)

"Шахтер" - "Мариуполь" 8:0

8 октября (воскресенье)

"Ладомир" - "Динамо" 2:2

"Колос" - "Верес" 1:0

"ЭМС-Подолье" - "Пантеры" 3:3