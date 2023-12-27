Определено место проведения выездного матча женской сборной Украины с Болгарией
Поединок плей-офф Лиги наций состоится 23 февраля
Фото: прес-служба УАФ
23 февраля 2024 года национальная женская сборная Украины сыграет свой первый поединок плей-офф в дебютном розыгрыше Лиги наций УЕФА.
Напомним, что в декабре состоялась жеребьевка стадий плей-офф и финального турнира Лиги наций. Команда Владимира Пятенко в стыковых матчах будет противостоять Болгарии. Сине-желтые во время жеребьевки были сеяными, поэтому первый поединок проведут на выезде.
Болгарский футбольный союз утвердил место проведения своего домашнего матча.
Первый поединок раунда плей-офф, за участие в лиге "В", Болгария - Украина состоится 23 февраля в болгарском городке Кирджали на центральном стадионе "Арда-Арена" (Arena Arda). О времени начала будет сообщено дополнительно.
Добавим, что ответный матч Украина - Болгария будет сыгран 27 февраля 2024 года.
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