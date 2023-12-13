Тренер женской сборной Украины: Детальный сбор информации о Болгарии - впереди

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Дивизиона В Лиги наций, по итогам которой сине-желтые сыграют с Болгарией.

- Болгарки финишировали в своей группе Лиги С вторыми. Провалили матч с Косово - 1:5, хотя в первых поединках не пропускали. Впрочем, детальный сбор информации о визави - впереди.

- Известно, в каком болгарском городе состоится первый матч?

- Еще нет, как и то, где мы будем принимать болгарок в ответном матче. Придется уделить серьезное внимание логистическим вопросам. Все же не надо забывать, что поединки должны состояться в конце февраля, и многое будет зависеть от капризов погоды.

Меня также беспокоит, что у нашей сборной будут проблемы с игровой практикой. Ведь на внутренней арене соревнования начнутся только в середине марта, поэтому следует хорошо обдумать, как нивелировать недостаток сыгранности. Конечно, было бы здорово, если бы удалось провести полноценный сбор, где была бы возможность потренироваться на травяных полях.

- А не может случиться так, что придется два поединка проводить в Болгарии, как это, кстати, было недавно у нас с теми же гречанками?

- Не хотелось бы. Все-таки оба матча на поле соперника - серьезная фора. Думаю, что до этого не дойдет, слишком право решать, где принимать болгарок, остается за нами. Здесь надо все тщательно взвесить, учесть каждую мелочь.

- В последних поединках Лиги наций, с Польшей и Сербией, нашей команде по разным причинам не могли помочь несколько сильных футболисток. Рассчитываете ли вы на них в матчах со сборной Болгарии?

- Я надеюсь, что успеют вернуться в строй Екатерина Корсун, Анна Воронина, Ольга Овдийчук, Виктория Головач. И тогда главным будет подойти к поединкам с болгарками во всеоружии, - сказал Пятенко.

Матчи плей-офф запланированы с 21 по 28 февраля 2024 года.