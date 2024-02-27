Женская сборная Украины снова разгромила Болгарию и сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций

Женская сборная Украины провела ответный матч плей-офф за право играть в дивизионе В Лиги наций против Болгарии.

После разгромной победы в первом поединке на выезде со счетом 4:0, подопечные Владимира Пятенко обыграли соперниц и во втором матче и обеспечили сохранение прописки в Лиге В.

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Сегодняшний матч также закончился разгромом от наших девушек.

Уже на 15-й минуте Овдийчук после углового открыла счет, а уже через три минуты Глущенко удвоила преимущество украинок.

Точку во встрече украинки поставили на 81-й минуте. Удачно после навеса пробила головой Шматко.

Украина - Болгария 3:0

Голы: Овдийчук (15), Глущенко (18), Шматко (81).

Украина: Самсон (Боклач, 84), Басанская, Шматко, Корсун, Петрик, Овдийчук (Малахова, 84), Апанащенко (Семков, 72), Химич, Панцулая, Глущенко (Молодюк, 84), Кравчук (Майбородина, 72).