Женская сборная Украины снова разгромила Болгарию и сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций
Ответный матч плей-офф закончился со счетом 3:0
uaf.ua
Женская сборная Украины провела ответный матч плей-офф за право играть в дивизионе В Лиги наций против Болгарии.
После разгромной победы в первом поединке на выезде со счетом 4:0, подопечные Владимира Пятенко обыграли соперниц и во втором матче и обеспечили сохранение прописки в Лиге В.
Сегодняшний матч также закончился разгромом от наших девушек.
Уже на 15-й минуте Овдийчук после углового открыла счет, а уже через три минуты Глущенко удвоила преимущество украинок.
Точку во встрече украинки поставили на 81-й минуте. Удачно после навеса пробила головой Шматко.
Украина - Болгария 3:0
Голы: Овдийчук (15), Глущенко (18), Шматко (81).
Украина: Самсон (Боклач, 84), Басанская, Шматко, Корсун, Петрик, Овдийчук (Малахова, 84), Апанащенко (Семков, 72), Химич, Панцулая, Глущенко (Молодюк, 84), Кравчук (Майбородина, 72).
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