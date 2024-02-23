Женская сборная Украины в плей-офф Лиги наций разгромила Болгарию
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uaf.ua
Женская сборная Украины провела выездной поединок против команды Болгарии в рамках плей-офф за право играть в дивизионе B Лиги наций.
Украинки владели солидным преимуществом и разгромили соперниц со счетом 4:0.
Два гола наша команда забила в первом тайме, оформив комфортное преимущество. После перерыва игра несколько успокоилась, однако ближе к концу матча болгарки заметно подсели физически, чем и воспользовались украинки, забив еще два гола.
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Ответный матч Украина — Болгария будет сыгран 27 февраля в турецкой Анталье.
Болгария - Украина 0:4
Голы: Кравчук (6), Андрухов (25), Глущенко (83), Котик (90+5).
Украина: Келюшик, Петрик (Подольская, 74), Котик, Шматко (к), Басанская (Деркач, 84), Андрухов (Козлова, 49), Семкив (Корсун, 84), Химич, Овдейчук, Кравчук (Малахова, 74), Глущенко.
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