Женская сборная Украины в плей-офф Лиги наций разгромила Болгарию

Женская сборная Украины провела выездной поединок против команды Болгарии в рамках плей-офф за право играть в дивизионе B Лиги наций.

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Украинки владели солидным преимуществом и разгромили соперниц со счетом 4:0.

Два гола наша команда забила в первом тайме, оформив комфортное преимущество. После перерыва игра несколько успокоилась, однако ближе к концу матча болгарки заметно подсели физически, чем и воспользовались украинки, забив еще два гола.

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Ответный матч Украина — Болгария будет сыгран 27 февраля в турецкой Анталье.

Болгария - Украина 0:4

Голы: Кравчук (6), Андрухов (25), Глущенко (83), Котик (90+5).

Украина: Келюшик, Петрик (Подольская, 74), Котик, Шматко (к), Басанская (Деркач, 84), Андрухов (Козлова, 49), Семкив (Корсун, 84), Химич, Овдейчук, Кравчук (Малахова, 74), Глущенко.