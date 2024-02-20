Матч женской сборной Украины с Болгарией можно будет посетить бесплатно

Женская сборная Украины по футболу сыграет с Болгарией в плей-офф за сохранение места в Лиге В.

Первая игра состоится 23 февраля в болгарском городке Кирджали на центральном стадионе "Арда-Арена". Время начала встречи - 16:00 по Киеву.

Ответный матч, номинально домашний украинская команда проведет 27 февраля на стадионе "Мардан" в городе Анталья (Турция). Начало этого поединка - в 15:00 по Киеву. Пресс-служба УАФ пишет, что вход для зрителей на эту игру будет свободным.

С заявкой сборной Украины на матчи против Болгарии можно ознакомиться здесь.