Матч женской сборной Украины с Болгарией можно будет посетить бесплатно
Номинально домашний матч украинки проведут в Турции
Фото: УАФ/ Автор - Оксана Васильєва
Женская сборная Украины по футболу сыграет с Болгарией в плей-офф за сохранение места в Лиге В.
Первая игра состоится 23 февраля в болгарском городке Кирджали на центральном стадионе "Арда-Арена". Время начала встречи - 16:00 по Киеву.
Ответный матч, номинально домашний украинская команда проведет 27 февраля на стадионе "Мардан" в городе Анталья (Турция). Начало этого поединка - в 15:00 по Киеву. Пресс-служба УАФ пишет, что вход для зрителей на эту игру будет свободным.
С заявкой сборной Украины на матчи против Болгарии можно ознакомиться здесь.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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