Пятенко: С Болгарией главное - проявить свои лучшие качества на поле

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о подготовке команды к поединкам с Болгарией в плей-офф Дивизиона В Лиги наций. Матчи состоятся 23 и 27 февраля.

- Уже четвертый день находимся на сборе вблизи турецкого города Анталья, где можем тренироваться на поле с травяным газоном. Но в полном составе собрались только 19 февраля, потому что ожидали приезда Инны Глущенко и Екатерины Боклач. Они были задействованы в своих клубах в чемпионате Франции.

- Похоже, у визави из Болгарии будет некоторое преимущество в игровой практике...

- Да. Поскольку в Украине вторая часть чемпионата начнется лишь в конце марта, то те болгарки, которые выступают на родине, успеют сыграть по одному официальному матчу, а легионерки - значительно больше.

У нас же, кроме Глущенко и Боклач, игровой практикой еще могут похвастаться Ольга Овдийчук, Яна Деркач и Любовь Шматко, которые выступают в Турции. Будем стараться нивелировать это преимущество болгарок в игровой практике с помощью совершенной физической подготовки.

- В состав спортивной делегации, отправившейся на поединки с Болгарией, включили всех сильнейших?

- К сожалению, из-за травм, полученных в контрольных матчах, мы не сможем рассчитывать на Яну Калинину, Надежду Кунину, Викторию Гирин. Их заменили Яна Малахова, Елизавета Молодюк и Анастасия Воронина.

- Что скажете о сборной Болгарии?

- Костяк этой сборной составляют легионерки, большинство из которых выступает в Швейцарии, Австрии, Румынии. Преимущественно болгарки действуют вторым номером, пытаясь длинными передачами найти выдвинутую на острие атаки Симону Петкову из швейцарского "Арау". У нас была возможность детально изучить игру болгарской команды, и теперь главное - проявить свои лучшие качества на футбольном поле.

- Как планируете добираться до места первого поединка?

- Сначала вылетим в Стамбул, откуда на автобусе преодолеем 380 километров до болгарского города Кирджали. А 24 февраля тем же маршрутом вернемся в Анталью, где состоится ответный матч, - рассказал Пятенко.