Пятенко: С Болгарией главное - проявить свои лучшие качества на поле
Тренер женской сборной Украины - о подготовке к матчам плей-офф Лиги наций
Фото: УАФ/ Автор - Оксана Васильєва
Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о подготовке команды к поединкам с Болгарией в плей-офф Дивизиона В Лиги наций. Матчи состоятся 23 и 27 февраля.
- Уже четвертый день находимся на сборе вблизи турецкого города Анталья, где можем тренироваться на поле с травяным газоном. Но в полном составе собрались только 19 февраля, потому что ожидали приезда Инны Глущенко и Екатерины Боклач. Они были задействованы в своих клубах в чемпионате Франции.
- Похоже, у визави из Болгарии будет некоторое преимущество в игровой практике...
- Да. Поскольку в Украине вторая часть чемпионата начнется лишь в конце марта, то те болгарки, которые выступают на родине, успеют сыграть по одному официальному матчу, а легионерки - значительно больше.
У нас же, кроме Глущенко и Боклач, игровой практикой еще могут похвастаться Ольга Овдийчук, Яна Деркач и Любовь Шматко, которые выступают в Турции. Будем стараться нивелировать это преимущество болгарок в игровой практике с помощью совершенной физической подготовки.
- В состав спортивной делегации, отправившейся на поединки с Болгарией, включили всех сильнейших?
- К сожалению, из-за травм, полученных в контрольных матчах, мы не сможем рассчитывать на Яну Калинину, Надежду Кунину, Викторию Гирин. Их заменили Яна Малахова, Елизавета Молодюк и Анастасия Воронина.
- Что скажете о сборной Болгарии?
- Костяк этой сборной составляют легионерки, большинство из которых выступает в Швейцарии, Австрии, Румынии. Преимущественно болгарки действуют вторым номером, пытаясь длинными передачами найти выдвинутую на острие атаки Симону Петкову из швейцарского "Арау". У нас была возможность детально изучить игру болгарской команды, и теперь главное - проявить свои лучшие качества на футбольном поле.
- Как планируете добираться до места первого поединка?
- Сначала вылетим в Стамбул, откуда на автобусе преодолеем 380 километров до болгарского города Кирджали. А 24 февраля тем же маршрутом вернемся в Анталью, где состоится ответный матч, - рассказал Пятенко.
Популярное сейчас
- Скончался автор победного гола на ЧМ-1990 Андреас Бреме
- Тони Кроос: Теперь я становлюсь фанатом Гамбурга
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Названа бригада арбитров на ответный матч Шахтера с Марселем
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО