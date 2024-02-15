Назван состав женской сборной Украины на матчи Лиги наций с Болгарией
Поединки пройдут 23 и 27 февраля
Фото: womensfootball.com.ua
Женская сборная Украины по футболу сыграет с Болгарией в плей-офф за сохранение места в Лиге В. Поединки пройдут 23 и 27 февраля.
Исполняющий обязанности главного тренера сине-желтых Владимир Пятенко объявил список из 23-х игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в двух международных матчах со сборной Болгарии.
Соберется команда 15 февраля в Киеве и начнет свое путешествие автобусом в Варшаву, а затем самолетом отправится то Анталии (Турция) где и состоится начально-тренировочный сбор.
Впервые в ряды национальной сборной будет вызвана Елизавета Молодюк. К сожалению, из-за повреждений, этот этап подготовки пропустят Надежда Кунина, Яна Калинина, Виктория Головач и Виктория Гирин.
Состав национальной женской сборной Украины
Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Келюшик ("Кривбасс" Кривой Рог), Екатерина Боклач ("Марсель", Франция),
Защитники: Екатерина Корсун ("Ворскла" Полтава), Яна Котик ("Ворскла" Полтава), Ирина Подольская ("Ворскла" Полтава), Анастасия Воронина ("Колос" Ковалевка), Ольга Басанская ("Жилстрой-1" Харьков), Любовь Шматко ("Галатасарай", Турция), Яна Деркач ("Фомгет", Турция),
Полузащитники: Ирина Майбородина ("Колос" Ковалевка), Анна Петрик ("Ворскла" Полтава), Николь Козлова ("Ворскла" Полтава), Вероника Андрухив ("Ворскла" Полтава), Елизавета Молодюк ("Шахтер" Донецк), Даяна Семкив ("Кривбасс" Кривой Рог), Тамила Химич ("Жилстрой-1" Харьков), Натия Панцулая ("Жилстрой-1" Харьков), Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков), Яна Малахова ("Мура Нона", Словения),
Нападающие: Роксолана Кравчук ("Ворскла" Полтава), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Ница", Франция).
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