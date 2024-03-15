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Женская сборная Украины потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Женский футбол

Женская команда узнала свое место в рейтинге

Женская сборная Украины потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Фото: УАФ/ Автор - Оксана Васильєва

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Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда опустилась на одну позицию и сейчас является 34-й.

Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-м месте - 1636,87 балла. В первую тройку мирового реестра входят Испания, Англия и Франция.

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После публикации прошлого рейтинга наша женская сборная дважды победила в стыковых матчах Лиги наций-2023/2024 команду Болгарии (4:0, 3:0) и продлила прописку в дивизионе В.

Теперь в квалификации чемпионата Европы 2025 года сине-желтые будут выступать в группе В4. Их соперники занимают следующие места: Уэльс - 32-е (0), Хорватия - 59-е (-1), Косово - 91-е (+9).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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