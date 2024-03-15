Женская сборная Украины потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА
Женская команда узнала свое место в рейтинге
Фото: УАФ/ Автор - Оксана Васильєва
Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда опустилась на одну позицию и сейчас является 34-й.
Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-м месте - 1636,87 балла. В первую тройку мирового реестра входят Испания, Англия и Франция.
После публикации прошлого рейтинга наша женская сборная дважды победила в стыковых матчах Лиги наций-2023/2024 команду Болгарии (4:0, 3:0) и продлила прописку в дивизионе В.
Теперь в квалификации чемпионата Европы 2025 года сине-желтые будут выступать в группе В4. Их соперники занимают следующие места: Уэльс - 32-е (0), Хорватия - 59-е (-1), Косово - 91-е (+9).
Популярное сейчас
- Лунин против Холанда. Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов
- Жеребьевка финальных стадий Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
- Невероятные камбэки и драмы в ЛЕ и ЛК, Бенфика одолела Рейнджерс, а Судаков намекает на Челси. Главные новости за 14 марта
- Хаби Алонсо прокомментировал эпичный камбэк Байера в матче 1/8 финала ЛЕ с Карабахом
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО