Тренер женской сборной Украины оценил жеребьевку отбора Евро-2025
Украинки сыграют с Уэльсом, Хорватией и Косово
Фото: прес-служба УАФ
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки отбора на Евро-2025.
Напомним, украинки будут выступать в группе В4, где ее соперницами будут команды Уэльса, Хорватии и Косова.
"Украинки попали в примерно равную по составу участниц группу. Поэтому кого-то трудно назвать фаворитом. Те же хорватки претендовали на выход в Лигу А, однако дважды разгромно проиграли норвежкам. Футболистки из Косова повысились в классе из Лиги С, опередив болгарок, но именно эту сборную совсем недавно дважды уверенно обыграли мои подопечные. Что же до футболисток Уэльса, то они выбыли из Лиги А, но целая группа игроков задействована в престижном чемпионате Англии
И хотя детальное изучение сильных и слабых мест конкуренток еще впереди, однако уже сейчас могу сказать, что украинки будут настроены завоевать право выступать в финальной части Евро.
Поскольку два первых тура состоятся уже в начале апреля, то планируем собраться для подготовки в конце марта. Где именно - будет зависеть от календаря", - сказал Пятенко.
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