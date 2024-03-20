Сегодня стартует весенняя часть чемпионата Украины среди женщин 2023/24

В среду, 20 марта начинается вторая часть чемпионата Украины среди женщин 2023/24. Осенью были сыграны 11 туров, по результатам которой сформировались две группы по 6 команд. Баллы, набранные на первом этапе, сохраняются. В обоих квартетах команды проведут еще два круга (дома/на выезде).

Группа 1 (команды с 1 по 6 места): "Кривбасс", "Ворскла", "Колос", "Жилстрой-1", "Шахтер", "Ладомир" - определятся чемпионы и призеры, две команды будут участвовать в женской Лиге чемпионов-2024/25.

Группа 2 (команды с 7 по 12 места): "Днепр-1", "Динамо", "ЭМС-Подолье", "Верес", "Пантеры", "Мариуполь" - определятся клубы, которые сохранят прописку в Высшей лиге и коллективы, которые сыграют в переходных матчах.

Команда, которая займет 12-е место перейдет в Первую лигу. Команды, которые займут 10 и 11 места сыграют два переходных матча (дома / на выезде) с коллективами, которые займут 2 и 3 места в Первой лиги.

Группа 1. 1-й тур. 2-й этап/1-й круг

20 марта (среда)

"Ворскла" - "Шахтер" 12:00

"Колос" - "Жилстрой-1" 12:00

23 марта (суббота)

"Кривбасс" - "Ладомир" 12:00

Группа 2. 1-й тур. 2-й этап/1-й круг

21 марта (четверг)

"Днепр-1" - "Мариуполь" 14:00

23 марта (суббота)

"Динамо" - "Пантеры" 12:00

"ЭМС-Подолье" - "Верес" 14:00