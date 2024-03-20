Сегодня стартует весенняя часть чемпионата Украины среди женщин 2023/24
Сыграют два матча
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В среду, 20 марта начинается вторая часть чемпионата Украины среди женщин 2023/24. Осенью были сыграны 11 туров, по результатам которой сформировались две группы по 6 команд. Баллы, набранные на первом этапе, сохраняются. В обоих квартетах команды проведут еще два круга (дома/на выезде).
Группа 1 (команды с 1 по 6 места): "Кривбасс", "Ворскла", "Колос", "Жилстрой-1", "Шахтер", "Ладомир" - определятся чемпионы и призеры, две команды будут участвовать в женской Лиге чемпионов-2024/25.
Группа 2 (команды с 7 по 12 места): "Днепр-1", "Динамо", "ЭМС-Подолье", "Верес", "Пантеры", "Мариуполь" - определятся клубы, которые сохранят прописку в Высшей лиге и коллективы, которые сыграют в переходных матчах.
Команда, которая займет 12-е место перейдет в Первую лигу. Команды, которые займут 10 и 11 места сыграют два переходных матча (дома / на выезде) с коллективами, которые займут 2 и 3 места в Первой лиги.
20 марта (среда)
"Ворскла" - "Шахтер" 12:00
"Колос" - "Жилстрой-1" 12:00
23 марта (суббота)
"Кривбасс" - "Ладомир" 12:00
21 марта (четверг)
"Днепр-1" - "Мариуполь" 14:00
23 марта (суббота)
"Динамо" - "Пантеры" 12:00
"ЭМС-Подолье" - "Верес" 14:00
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