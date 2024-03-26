ЖЧУ. Ворскла разгромила Шахтер, Днепр-1 сильнее Мариуполя. Итоги 1-го и анонс 2-го тура

В женском чемпионате Украины стартовал второй этап сезона. Первые матчи были сыграны с 20 по 23 марта. "Ворскла" на своем поле обыграла "Шахтер". Полтавчанки закрыли вопрос о победителе противостояния еще в первом тайме, отправив в ворота соперниц три безответных мяча - 3:0. При чем, два из них были забиты с пенальти. В следующем туре "Ворскла" отправится в гости в Кривой Рог к "Кривбассу", а "Шахтер" примет на своем поле "Колос".

"Колос" в стартовом туре, в свою очередь, уступил дома "Металлисту 1925" (бывший "Жилстрой-1" - прим.). Харьковчанки очень активно начали встречу, огорчив оппоненток уже на 6-й минуте встречи. Хозяева поля ничем не смогли ответить и финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу гостей - 1:0. Во 2-м туре "Металлист 1925" сыграет на выезде против "Ладомира".

"Кривбасс" в родных стенах одержал волевую победу над "Ладомиром". В начале матча гости поля обеспечили преимущество в два мяча, но криворожанки переломили ход игры и сравняли счет перед уходом на перерыв. Во втором тайме соперницы обменялись голами. Однако судьба поединка была решена в концовке встречи. На 90+4-й минуте футболистка "Кривбасса" Анна Иванова принесла своей команде триумф - 4:3.

"Днепр-1" начал весеннюю часть сезона с победы. Днепрянки на своем поле обыграли аутсайдера чемпионата "Мариуполь". Хозяйки первыми вышли вперед, но перед уходом в раздевалку пропустили гол. После перерыва "Днепр-1" вновь оказался впереди. После этого цифры на табло не изменились - 2:1. Далее днепровскую команду ожидает противостояние с "Динамо"

"Динамо" в рамках 1-го тура второго этапа принимало "Пантер". Игра выдалась динамичной. В первой половине игры оппонентки обменялись голами. Во втором тайме уманчанки вышли вперед - дубль на свой счет записала Оксана Билокур. Ответ динамовок последовал через 6 минут. Под занавес встречи киевлянки поставили победную точку в этом противостоянии - 3:2. "Пантеры" следующий поединок проведут против "ЭМС-Подолье".

"ЭМС-Подолье" возобновило свои выступления в женском чемпионате с победы над "Вересом". В первом тайме зрители так и не увидели забитых мячей. Все интересное произошло во второй половине игры. Винничанки вышли вперед, но через две минуты ровенчанки сократили отставание. Тем не менее вырвать победу в этом матче удалось винницкой команде 2:1. "Верес" в ближайшем туре сыграет с "Мариуполем".

Расписание 2-го тура

Группа 1. 2-й тур. 2-й этап/1-й круг

26 марта (вторник)

"Ладомир" - "Металлист 1925" 12:00

27 марта (среда)

"Шахтер" - "Колос" 12:00

28 марта (четверг)

"Кривбасс" - "Ворскла" 12:00

Группа 2. 1-й тур. 2-й этап/1-й круг

28 марта (четверг)

"Пантеры" - "ЭМС-Подолье"

"Мариуполь" - "Верес"

30 марта (суббота)

"Днепр-1" - "Динамо"