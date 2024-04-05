Начали отбор на Евро с уверенной победы. Женская сборная Украины обыграла Косово
Наши девушки обыграли косоварок 2:0
uaf.ua
Женская сборная Украины с победы стартовала в отборочном турнире Евро-2025. В пятницу, 5 апреля, в турецкой Анталье подопечные Владимира Пятенко встретились со сборной Косова.
Решающим во встрече стал первый тайм, в котором наша команда забила два гола.
На 28-й минуте пенальти реализовала Анна Петрик. Еще через шесть минут Тамила Химич классно разобралась с мячом и точным ударом направила его под перекладину ворот косоварок.
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После перерыва сборная Украины также имела преимущество, но развить успех не смогла. Тем не менее, 2:0, победа сборной Украины.
Свой следующий поединок сине-желтые проведут 9 апреля на выезде против Хорватии.
Украина - Косово - 2:0
Голы: Петрик (28, с пенальти), Химич (34).
Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Апанащенко, Петрик, Овдийчук (Козлова, 90), Химич, Семкив, Андрухив (Кунина, 46), Глущенко (Панцулая, 84), Кравчук (Калинина, 88).
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