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Начали отбор на Евро с уверенной победы. Женская сборная Украины обыграла Косово

Женский футбол
Обновлено

Наши девушки обыграли косоварок 2:0

Начали отбор на Евро с уверенной победы. Женская сборная Украины обыграла Косово

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины с победы стартовала в отборочном турнире Евро-2025. В пятницу, 5 апреля, в турецкой Анталье подопечные Владимира Пятенко встретились со сборной Косова.

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Решающим во встрече стал первый тайм, в котором наша команда забила два гола.

На 28-й минуте пенальти реализовала Анна Петрик. Еще через шесть минут Тамила Химич классно разобралась с мячом и точным ударом направила его под перекладину ворот косоварок.

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После перерыва сборная Украины также имела преимущество, но развить успех не смогла. Тем не менее, 2:0, победа сборной Украины.

Свой следующий поединок сине-желтые проведут 9 апреля на выезде против Хорватии.

Украина - Косово - 2:0

Голы: Петрик (28, с пенальти), Химич (34).

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Апанащенко, Петрик, Овдийчук (Козлова, 90), Химич, Семкив, Андрухив (Кунина, 46), Глущенко (Панцулая, 84), Кравчук (Калинина, 88).

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