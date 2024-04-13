Женский чемпионат. Металлист 1925 примет Шахтер, а Динамо сыграет с Мариуполем

В эти выходные пройдет 3-й тур второго этапа женской Высшей лиги. Первые три матча сыграют в субботу в 12:00. "Колос" на своем поле проведет игру с "Кривбассом". Эта встреча будет интересна тем, что будут встречаться соседи по турнирной таблице, которые борются за путевку в Лигу чемпионов. Ковалевский клуб в минувшем туре обыграл "Шахтер" (2:1), а криворожанки уступили "Ворскле" (1:2). Подопечные Людмилы Покотило отстают от криворожской команды на 6 пунктов в группе 1.

"Динамо" в родных стенах встретится с "Мариуполем". Киевлянки весной еще не проигрывали, в то время как мариупольчанки имеют 1 поражение и 1 ничью. Динамовки располагаются на 2 строчке, набрав 16 очков. Мариупольская команда с тремя очками занимает последнюю, 6-ю строчку в группе 2.

"Пантеры" отправятся в гости к "Вересу". Уманчанки подходят к этому противостоянию в хорошем настроении, так как туром ранее уверенно обыграли "ЭМС-Подолье" (3:0). Ровенчанки, в свою очередь, расписали ничью с "Мариуполем" (1:1). Также стоит отметить, что команды имеют почти равное количество забитых и пропущенных голов.

На следующий день пройдут еще два матча. "Металлист 1925" будет противостоять "Шахтеру". Харьковчанки выглядят более стабильными, нежели дончанки. Интересно, что донецкая команда чаще забивает и чаще пропускают, а харьковский коллектив наоборот. Отрыв "Шахтера" от "Металлиста 1925" составляет 7 пунктов.

"Днепр-1" сыграет на выезде с "ЭМС-Подолье". У днепрянок дела обстоят неплохо - 1 победа и 1 ничья. Винничанки выглядят не так убедительно - 1 победа и 1 поражение. В первом круге матч соперниц завершился победой винницкой команды.

Закрывать тур в понедельник будут "Ворскла" и "Ладомир". Полтавчанки идут без поражений и лидируют в турнирной таблице группы 1. Статистика волынянок не впечатляет. Команды пересекались между собой три раза и во всех случаях побеждал полтавский клуб. Соперниц разделяет 16 очков. Сюда также стоит добавить тот факт, что подопечные Натальи Зинченко пропускают меньше всех. Так что "Ладомиру" будет непросто взломать оборону "Ворсклы".

Расписание 3-го тура

Группа 1. 3-й тур. 2-й этап/1-й круг

13 апреля (суббота)

"Колос" - "Кривбасс" 12:00

14 апреля (воскресенье)

"Металлист 1925" - "Шахтер" 12:00

15 апреля (понедельник)

"Ворскла" - "Ладомир" 11:00

Группа 2. 3-й тур. 2-й этап/1-й круг

13 апреля (суббота)

"Динамо" - "Мариуполь" 12:00

"Верес" - "Пантеры" 12:00

14 апреля (воскресенье)

"ЭМС-Подолье" - "Днепр-1" 14:00