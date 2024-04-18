Женский чемпионат. Днепр-1 сыграет с Вересом, а Колос отправится в Полтаву

Четвертый тур второго этапа чемпионата Украины среди женских команд состоится посреди недели. На четверг запланировано пять матчей. И при чем четыре из них поставили на одно время. "Кривбасс" на своем поле сыграет против "Металлиста 1925". Команды подходят к очной встрече в разных настроениях. У криворожанок 2 поражения в 3 последних играх. Харьковчанки не проигрывают 3 поединка кряду. При этом, криворожская команда находится выше своих соперниц на две позиции.

В Полтаве "Ворскла" встретится с "Колосом". Оба коллектива демонстрируют оптимальную форму В прошлом туре командам удалось обыграть своих оппоненток. Несмотря на это, полтавчанки располагаются на 1-й строчке в таблице группы 1. "Колос" занимает 3-е место. Соперниц разделяет 6 пунктов.

"Ладомир" в домашнем поединке будет противостоять "Шахтеру". Эта встреча будет интересна тем, что обе команды до сих пор не знают вкуса побед в весенней части сезона. Их сейчас разделяет одно очко и одна строчка турнирной таблицы. Между собой оппонентки встречались три раза. Дважды побеждали дончанки и один раз была зафиксирована ничья.

"Верес" отправится в гости к "Днепру-1". Ровенчанки выглядят не слишком внушительно - 1 поражение и 2 ничьи. Днепрянки тоже не могут похвастаться своими выступлениями - 1 победа, 1 ничья и 1 поражение. Интересно, что ровенский клуб опережает днепровскую команду на 9 очков. Игра первого круга завершилась победой "Днепра-1" со счетом 2:1.

В Киеве сойдутся соседи по турнирной таблице. "Динамо" в родных стенах сыграет против "ЭМС-Подолье". В прошлом туре и киевлянки, и винничанки обыграли своих соперниц. Динамовки с 19 очками идут первыми в таблице группы 2, а винницкая команда с 17 баллами занимает вторую строчку. В осенней части сезона сильнее оказалось "ЭМС-Подолье" (2:1).

Закрывать тур в пятницу будут "Мариуполь" и "Пантеры", находящиеся на дне таблицы. Уманчанки одержали одну победу в трех матчах, пропустив 5 голов. У мариупольчанок 1 ничья и 2 поражения."Пантеры" отстают от "Мариуполя" на 5 очков. Остается посмотреть, кому из соперниц больше улыбнется удача.

Расписание 4-го тура

Группа 1. 4-й тур. 2-й этап/1-й круг

18 апреля (четверг)

"Кривбасс" - "Металлист 1925" 12:00

"Ворскла" - "Колос" 12:00

"Ладомир" - "Шахтер" 12:00

Группа 2. 4-й тур. 2-й этап/1-й круг

18 апреля (четверг)

"Днепр-1" - "Верес" 12:00

"Динамо" - "ЭМС-Подолье" 14:00

19 апреля (пятница)

"Мариуполь" - "Пантеры" 12:00