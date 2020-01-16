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Когда арбитры подыгрывают любимой команде – ТОП голов футбольных судей

Зарубежные
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Новое видео на канале 120 ярдов

Когда арбитры подыгрывают любимой команде – ТОП голов футбольных судей
Новина українською

Как думаете, бывало ли такое, что арбитр во время матча забивал гол? Да, такое случалось и не один раз. Сегодня вам покажут таких судей. Имеет ли право футбольный рефери засчитывать собственный гол? Обязательно пишите ваши версии в комментариях.

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12-й игрок из низшего нидерландского дивизиона, эффектное добивание арбитра головой после исполнения пенальти, идеальный пас судьи в касание, а также заигрывания Гвардиолы к девушке-рефери – все можно увидеть именно здесь.

Включай быстрее видео от канала 120 ярдов, чтобы быстрее узнать про интересные курьезы с футбольными судьями.

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В статье: арбитр судья 120 ярдов
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