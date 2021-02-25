Боруссия М – Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Менхенгладбах в Венгрии принимала Манчестер Сити.

Сити в первом тайме контролировал ситуацию, имел свои моменты и в конце концов, забила в концовке тайма – после навеса Канселу из зоны Зинченко (который остался в запасе) Бернарду Силва головой отправил мяч в ворота.

После перерыва суть игры не поменялась – Сити контролировал и забил второй почти идентично первому – после навеса с левого фланга пошла скидка в центр, где Жезус удачно вставил ногу.

2:0, и в этой паре интрига умерла уже после первого матча.

Боруссия М – Манчестер Сити 0:2

Гол: Бернарду Силва (29), Жезус (65)

Обзор матча:

Гол Бернарду Силвы:

Гол Жезуса: