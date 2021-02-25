Боруссия М – Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В первом матче 1/8 финала
Сити в первом тайме контролировал ситуацию, имел свои моменты и в конце концов, забила в концовке тайма – после навеса Канселу из зоны Зинченко (который остался в запасе) Бернарду Силва головой отправил мяч в ворота.
После перерыва суть игры не поменялась – Сити контролировал и забил второй почти идентично первому – после навеса с левого фланга пошла скидка в центр, где Жезус удачно вставил ногу.
2:0, и в этой паре интрига умерла уже после первого матча.
Боруссия М – Манчестер Сити 0:2
Гол: Бернарду Силва (29), Жезус (65)
Обзор матча:
Гол Бернарду Силвы:
Гол Жезуса:
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