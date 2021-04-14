ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В ответном поединке 1/4
После победы 3:2 в Мюнхене парижане дома чувствовали себя вполне уверенно, и в первом тайме создали и разбазарили несколько отличных моментов (только Неймар дважды зарядил в каркас).
А вот Бавария под занавес тайма один из немногих своих моментов реализовала и значительно подогрела интригу.
Второй тайм напоминал качели – Бавария больше атаковала, могла забивать второй, как, впрочем, ПСЖ в концовке сравнивать счет. В итоге, парижане выстояли, и хоть и проиграли битву, но выиграли войну – 3:3 по сумме двух матчей, но Париж проходит в полуфинал по выездным голам.
ПСЖ – Бавария 0:1
Гол: Шупо-Мотин (41)
Гол Шупо-Мотина:
Обзор матча:
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