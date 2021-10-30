Размялись перед Шахтером. Эльче - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" не без проблем одолел "Эльче" на его поле. Впрочем, другого и не ожидалось, ведь матч пропускал лидер "Сливочных" Карим Бензема. Это еще хорошо, что Винисиус поймал кураж и подменил вожака, оформив красивый дубль.

Главным бичом Мадрида была и остается его оборона - еще в первом тайме она позволила "Эльче" 2-3 раза пробить с убойных позиций, а под занавес игры и подавно привезла гол в большинстве. У "Шахтера" в ЛЧ будут шансы, если не развалится еще до свистка, как в Киеве.

11-й тур. "Эльче" - "Реал" - 1:2

Голы: Милья, 86 - Винисиус, 22, 73