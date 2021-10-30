Размялись перед Шахтером. Эльче - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча
Мадрид одолел аутсайдера Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Реал" не без проблем одолел "Эльче" на его поле. Впрочем, другого и не ожидалось, ведь матч пропускал лидер "Сливочных" Карим Бензема. Это еще хорошо, что Винисиус поймал кураж и подменил вожака, оформив красивый дубль.
Главным бичом Мадрида была и остается его оборона - еще в первом тайме она позволила "Эльче" 2-3 раза пробить с убойных позиций, а под занавес игры и подавно привезла гол в большинстве. У "Шахтера" в ЛЧ будут шансы, если не развалится еще до свистка, как в Киеве.
11-й тур. "Эльче" - "Реал" - 1:2
Голы: Милья, 86 - Винисиус, 22, 73
Популярное сейчас
- ФК Мариуполь - Динамо 2:3. Обзор матча и видео голов
- Судья назначил пенальти в ворота Динамо на 4-й минуте матча с Мариуполем. Киевляне отыгрались через минуту
- Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 30.10.2021
- В стиле Златана: колумбиец из МЛС забил гениальной бисиклетой
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
Новости по теме
- 14:35 Украинские Повтор финала ЛЧ, дерби Рима и львовская реабилитация Динамо. Что посмотреть на выходных
- 00:58 Зарубежные Примера. Реал растоптал Мальорку, легкая победа Субмарины
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна