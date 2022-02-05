Невидимая подножка: смешная симуляция от Ярмоленко в Кубке Англии
Оскара ему!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rob Newell - CameraSport
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко наконец получил игровое время от Дэвида Мойеса в Кубке Англии, но шансом не воспользовался даже близко.
Самое запоминающееся действие Андрея в матче против "Киддерминстера" из 6-го дивизиона - картинное падение под занавес встречи. Контактом даже не пахло и, по-хорошему, это желтая за симуляцию. Повезло, что судья был в хорошем настроении.
Английские обозреватели были шокированы нырком украинского футболиста.
“Этого эпизода достаточно для того, чтобы хотеть вылета “Вест Хэма”, – читаем в текстовой трансляции BBC. “Ярмоленко виновен в одном из худших актов симуляции в этом сезоне. Он мог пробить, но упал. В матче против команды шестого дивизиона. Бесстыдство. Не могу поверить, что такой принципиальный и олдскульный тренер как Дэвид Мойес может это одобрять”, – написал в своем твиттер влиятельный журналист The Times Генри Винтер.
“Это было просто смешно в исполнении Ярмоленко. Нырок против команды Национальной северной лиги, какой стыд”, – пишет автор Manchester Evening News Тайрон Маршалл.
Экс-форвард “Астон Виллы” и комментатор BBC Дион Даблин тоже не был впечатлен. “Ярмоленко должно быть очень стыдно. Зачем он вообще это сделал?!”.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич: В матче Украина – Россия был бы справедлив ничейный итог
- ФА выдвинула обвинение Ярмоленко из-за рекламы букмекерской конторы
- Миколенко с новым тренером, дерби Милана и финал Кубка Африки. Что смотреть на выходных
- Промах Роналду с пенальти и гол гостей благодаря игре рукой. Ман Юнайтед – Мидлсбро 1:1 (пен. 7:8). Видео голов и обзор матча
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду