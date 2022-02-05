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Невидимая подножка: смешная симуляция от Ярмоленко в Кубке Англии

Зарубежные
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(2 голосов)

Оскара ему!

Невидимая подножка: смешная симуляция от Ярмоленко в Кубке Англии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rob Newell - CameraSport

Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко наконец получил игровое время от Дэвида Мойеса в Кубке Англии, но шансом не воспользовался даже близко.

Самое запоминающееся действие Андрея в матче против "Киддерминстера" из 6-го дивизиона - картинное падение под занавес встречи. Контактом даже не пахло и, по-хорошему, это желтая за симуляцию. Повезло, что судья был в хорошем настроении.

Английские обозреватели были шокированы нырком украинского футболиста.

“Этого эпизода достаточно для того, чтобы хотеть вылета “Вест Хэма”, – читаем в текстовой трансляции BBC. “Ярмоленко виновен в одном из худших актов симуляции в этом сезоне. Он мог пробить, но упал. В матче против команды шестого дивизиона. Бесстыдство. Не могу поверить, что такой принципиальный и олдскульный тренер как Дэвид Мойес может это одобрять”, – написал в своем твиттер влиятельный журналист The Times Генри Винтер.

“Это было просто смешно в исполнении Ярмоленко. Нырок против команды Национальной северной лиги, какой стыд”, – пишет автор Manchester Evening News Тайрон Маршалл.

Экс-форвард “Астон Виллы” и комментатор BBC Дион Даблин тоже не был впечатлен. “Ярмоленко должно быть очень стыдно. Зачем он вообще это сделал?!”.

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В статье: Андрей Ярмоленко курьезы Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
05.02.2022 в 20:20
капець ви не компетентні, жах! Він падав не від підніжки, а від додика рукою до спини..
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