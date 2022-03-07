Чемпион возвращается. Бетис - Атлетико 1:3. Видео голов и обзор матча

"Бетис" без своего лидера Серхио Каналеса выложился на 110%, но и этого оказалось мало, чтобы зацепиться хотя бы за ничью против набравшего ход "Атлетико".

Чемпион выступил в своих лучших традициях - подолгу отбивался, фолил, а все три мяча забил на контратаках. Луис Суарес больше не в моде - в последних играх "Матрасников" тащит Жоау Феликс, начисто проваливший первую половину сезона.

27-й тур. "Бетис" - "Атлетико" - 1:3

Голы: Тельо, 45+5 - Феликс, 2, 61, Лемар, 80