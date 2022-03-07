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Чемпион возвращается. Бетис - Атлетико 1:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Третья кряду победа "Матрасников" в Ла Лиге

Чемпион возвращается. Бетис - Атлетико 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Бетис" без своего лидера Серхио Каналеса выложился на 110%, но и этого оказалось мало, чтобы зацепиться хотя бы за ничью против набравшего ход "Атлетико".

Чемпион выступил в своих лучших традициях - подолгу отбивался, фолил, а все три мяча забил на контратаках. Луис Суарес больше не в моде - в последних играх "Матрасников" тащит Жоау Феликс, начисто проваливший первую половину сезона.

27-й тур. "Бетис" - "Атлетико" - 1:3

Голы: Тельо, 45+5 - Феликс, 2, 61, Лемар, 80

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В статье: Атлетико (Мадрид) Бетис (Севилья)
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